Швейцария заблокировала реэкспорт в Украину боеприпасов к германским БМП Marder

Швейцария запретила Германии передавать Украине боеприпасы, используемые в БМП Marder, сообщила швейцарская газета Sonntags Zeitung. Об этом пишет агентство Reuters.

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Швейцарское издание со ссылкой на представителя Государственного секретариата по вопросам экономики (SECO) пишет, что Германия дважды посылала запросы на разрешение передать Украине боеприпасы, приобретенные в Швейцарии. Ответ на оба запроса был отрицательным.

Швейцария ссылается на то, что является нейтральной и не может поставлять вооружение в страны, где продолжаются боевые действия.

БМП Marder вооружен 20-мм автоматической танковой пушкой и пулеметом под натовский калибр 7.62х51.

23 апреля стало известно, что производитель БМП Marder – немецкий концерн Rheinmetall – направил в правительство официальный запрос на поставку в Украину 100 броневиков.

Ранее Германия последовательно отказывалась предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокировала поставки Киеву вооружений через НАТО.

Андрей Водяный

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