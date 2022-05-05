Глава Бундестага хочет приехать в Украину. Визит возможен еще на этой неделе
Глава Бундестага Бербель Бас хочет приехать в Киев с целью урегулирования дипломатического конфликта между Украиной и Германией, сообщил в четверг немецкий портал The Pioneer.
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Представительница Бас в комментарии агентству dpa подтвердила, что возможность такой поездки рассматривается. Бас пригласил в Украину председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, который предложил вместе почтить память погибших во Второй мировой войне и провести политические переговоры.
Бас занимает вторую по значимости должность в Германии после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Как и германский премьер Олаф Шольц, она представляет Социал-демократическую партию Германии.
Украина отмечает День памяти и примирения, посвященный памяти более 80 млн жертв Второй мировой войны, 8 мая.
- Штайнмайер хотел приехать в Киев в апреле, но в Украине дали понять, что его здесь видеть не очень хотят. Из-за скандала со Штайнмайером в Украину до сих пор не приехал канцлер Шольц.
- В начале мая Киев и пригород посетил лидер немецкой оппозиции – глава ХДС Мерц. Он раскритиковал Шольца за то, что тот до сих пор не приехал в Киев.
- Глава крупнейшей фракции в Европарламенте Вебер посоветовал Шольцу "проглотить обиду и проявить солидарность".
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