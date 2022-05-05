Глава Бундестага хочет приехать в Украину. Визит возможен еще на этой неделе

Глава Бундестага Бербель Бас хочет приехать в Киев с целью урегулирования дипломатического конфликта между Украиной и Германией, сообщил в четверг немецкий портал The Pioneer.

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Представительница Бас в комментарии агентству dpa подтвердила, что возможность такой поездки рассматривается. Бас пригласил в Украину председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, который предложил вместе почтить память погибших во Второй мировой войне и провести политические переговоры.

Бас занимает вторую по значимости должность в Германии после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Как и германский премьер Олаф Шольц, она представляет Социал-демократическую партию Германии.

Украина отмечает День памяти и примирения, посвященный памяти более 80 млн жертв Второй мировой войны, 8 мая.

Андрей Водяный

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