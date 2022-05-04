"Я ошеломлен". Лидер партии Меркель поделился впечатлениями от посещения Ирпеня: фото

Лидер германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, который побывал 3 мая в Киеве и области, поделился впечатлениями о визите в воюющую страну. Их он изложил в Twitter.

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Как написал глава партии прошлого канцлера ФРГ Ангелы Меркель, посещение сильно разрушенного в результате боевых действий Ирпеня на запад от столицы и "масштабы бессмысленного разрушения жилых домов, детских садов и больниц произвели на меня самое неизгладимое впечатление".

"Это совершенно бессмысленная война против мирных жителей: женщин, детей, стариков. Я ошеломлен", – написал Мерц.

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Лидер ХДС вечером встретился с киевским мэром Виталием Кличко и его братом Владимиром Кличко.

Фракция ХДС – крупнейшая оппозиционная в бундестаге, а объединенная фракция блока ХДС/ХСС – вторая по численности (за руководящей СДПГ из коалиции "светофора").

Мерц критикует канцлера Шольца не "нерасторопность" в поставках Украине тяжелых вооружений.

2 мая канцлер заявил, что не приезжает в Киев, потому что в апреле в Украине отказались принять президента Германии Штайнмайера.

3 мая украинский посол в Берлине Мельник резко раскритиковал непрямой отказ Шольца от визита в Киев.

Глава крупнейшей фракции в Европарламенте Вебер – Шольцу: "Проглотите обиду и проявите солидарность".

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Евгений Пилипенко

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