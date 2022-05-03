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Украина должна победить Россию, и она победит. Мы поддержим – глава Минфина Германии

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 11:59
Украина должна победить Россию, и она победит. Мы поддержим – глава Минфина Германии - Фото
Кристиан Линднер (фото - ЕРА)

Украина должна победить Россию в полномасштабной войне, которую последняя развязала против нее, и Германия поддержит усилия украинцев. Об этом заявил в Twitter министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

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Сообщение он начал с критики "антисемитских высказываний" главы МИД РФ, заявив, что Израиль "справедливо возмущен" словами Сергея Лаврова, который создал "непростительный скандал".

"Ясно одно: Россия не должна победить в этой агрессивной войне, нарушающей международное право. Украина должна победить. И она победит. И мы их в этом поддержим", – заверил лидер либеральной Свободной демократической партии Германии.

  • Осенью 2019 года украинский посол в ФРГ Андрей Мельник критиковал Линднера – тот якобы "флиртовал с Путиным".
  • Как рассказал Мельник в марте 2022 года, 24 февраля на встрече в Берлине Линднер "с вежливой улыбкой" заявил ему, что "поставки Украине оружия или отключение России от SWIFT бессмысленны", так как ей "осталось несколько часов". Дипломат добавил, что расплакался тогда от подобного отношения.
  • Сегодня, 3 мая, Мельник раскритиковал канцлера Шольца за отказ приехать в Украину из-за скандала со Штайнмайером.

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Евгений Пилипенко
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