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В Германии были уверены, что Россия захватит Киев за несколько часов — посол Мельник

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 20:41
В Германии были уверены, что Россия захватит Киев за несколько часов — посол Мельник - Фото
Кристиан Линднер (фото - EPA)

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, после вторжения путинских войск в Украину министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что "Украине осталось несколько часов". Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

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По словам Мельника, немецкий министр тогда сидел с вежливой улыбкой и говорил так, словно поражение украинцев давно зафиксировано. "Поставки оружия или отключение России от SWIFT бессмысленны", — заявил он.

"У меня было ощущение, что он смотрит больше на баланс, чем на наши страдания. Но, может быть, он должен был так делать. Как министр финансов. Во всяком случае, для меня это был нокаут. Тогда я завершил разговор. Я не часто плачу, но после разговора с Кристианом Линднером слезы просто текли по лицу", — признался Мельник.

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Вадим Ребрина
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кристиан линднер Россия Германия война андрей мельник
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