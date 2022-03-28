Германия рассматривает покупку системы ПРО типа израильского "Железного купола" – Шольц

Для защиты от возможного нападения со стороны России Германия рассматривает возможность закупки системы противоракетной обороны, подобной той, которая есть у Израиля. Об заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

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"Это, безусловно, один из вопросов, который мы обсуждаем, и на то есть веская причина", – сказал Шольц общественному телеканалу ARD, когда его спросили, намерена ли Германия купить систему обороны, такую ​​как израильский "Железный купол".

Канцлер не уточнил, какой тип системы ПРО рассматривает Берлин.

На вопрос, идет ли речь о системе с большей дальностью, чем у ПВО Patriot, Шольц ответил: "Мы должны понимать, что у нас есть сосед, который готов использовать насилие для отстаивания своих интересов".

Ранее Bild am Sonntag сообщала, что противоракетный щит для всей территории Германии был одной из тем, которые обсуждал Шольц на встрече с главнокомандующим обороны Германии Эберхардом Цорном. Тогда речь шла о возможном приобретении израильской системы "Стрела 3" (Arrow 3).

Минобороны ФРГ и Израиля не предоставили своих комментариев по этому поводу.

Глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Германии следует рассмотреть различные варианты противоракетной обороны, в том числе баллистических ракет, которые заходят в космос во время своего полета.

"Израиль производит такую ​​систему, и имеет смысл не только изучить различные сценарии, но и потенциально купить ее как можно скорее", — сказала она.

Наталия Медведева

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