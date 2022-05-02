Какие страны больше всего помогают Украине победить Россию: обновленные графики

Европа за второй месяц полномасштабной войны России против Украины наращивала объемы военной, финансовой и гуманитарной помощи украинцам. Суммарные показатели стран и структур ЕС сравнялись по различным показателям к помощи от США, говорится в сообщении Института мировой экономики (IfW) в Киле.

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Там подсчитали, что общая помощь стран ЕС, самого Евросоюза и Европейского инвестбанка вышла на конец апреля на показатель 12,8 млрд евро.

"Этого следовало ожидать, учитывая географическую близость к Украине", – объяснил показатели директор IfW по исследованиям Кристоф Требеш.

Всего с конца января Вашингтон поддержал Украину на сумму, эквивалентную 10,3 млрд евро.

В конце апреля США анонсировали еще $33 млрд помощи (еще должно быть решение Конгресса), и если эти деньги будут выделены, вложения США затмят нынешнюю европомощь Украине.

Требеша удивляет, что среди тoп-5 стран-доноров только две представляют ЕС.

За апрель больше всего прирост помощи Украине наблюдался у Польши и Германии.

Если учитывать соотношение помощи Украине и ВВП страны-донора, то лидер по-прежнему Эстония, но к ней быстро приближается Литва; затем идут Польша и Люксембург.

Мировые экономические гиганты США и Германия по этому показателю занимают 10 и 11 места.

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Евгений Пилипенко

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