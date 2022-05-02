МИД ФРГ призвал поставить тяжелое оружие Украине: Мы несем ответственность за бездействие
Германия должна поставлять в Украину тяжелое вооружения для борьбы с российскими оккупантами. Бездействие может привести к тяжелым последствиям. Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок в комментарии немецкому телеканалу ARD.
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Бербок выразила поддержку решения федерального правительства о поставке тяжелого вооружения Украине.
"Мы также несем ответственность за бездействие, – глава МИД Германии. – Если бы мы сейчас приняли решение, что больше не будем поставлять ни оружия, ни тяжелого вооружения, то мы бы отдали больше территории Украине в руки президента России... Если бы мы просто ничего не сделали. Страдания украинцев были бы намного, намного сильнее".
- 30 апреля Бербок заявила, что необходимое условие для прочного мира в Украине и Европе – это вывод всех российских солдат с захваченной Кремлем украинской территории.
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