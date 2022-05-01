Пацифизму не время. Германия поддержит Украину оружием – Шольц

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отверг позицию отдельных представителей оппозиции, требующих прекратить поставки оружия в Украину. Он заявил, что уважает пацифизм, но в случае с Украиной ему "не время".

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"Гражданам Украины, наверное, кажется циничным, когда им говорят защищаться от путинской агрессии без оружия", – говорится в Twitter Шольца.

Немецкое издание Rheinische Post пишет, что первомайская речь Шольца в Дюссельдорфе, во время которой он сделал это заявление, сопровождалась криками "лжец" и "разжигатель войны". Часть протестующих была представителями движения антиваксеров Querdenker (Альтернативное мышление), другие – решительными противниками войны или прокурдскими активистами.

Поддержка Шольца в Германии сейчас находится на рекордно низком уровне. Его работой удовлетворены только 32% респондентов последнего опроса института Insa по заказу Bild am Sonntag. Впервые о недовольстве канцлером заявили большинство опрашиваемых – 52%.

28 апреля немецкий парламент проголосовал за постановление о поставках тяжелого оружия Украине. В нем Бундестаг призвал правительство ФРГ продолжить и при возможности ускорить поставки Украине необходимой ей техники и расширить передачу тяжелых и сложных систем вооружений.

В начале недели Германия заявила о передаче Украине самоходных зенитных установок "Гепард".

Андрей Водяный

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