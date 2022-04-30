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Выделение $33 млрд для Украины столкнулось с препятствием в Конгрессе – CNBC

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 03:55
Выделение $33 млрд для Украины столкнулось с препятствием в Конгрессе – CNBC - Фото
Фото: пресс-служба Белого дома

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выразила надежду, что Конгресс как можно скорее одобрит запрос президента Джо Байдена на выделение $33 млрд для Украины. Но это решение может затянуться из-за споров между демократами и республиканцами, пишет CNBC.

Представители обеих партий поддерживают выделение денег на помощь Украине.

При этом демократы хотят рассмотреть в одном пакете сразу два запроса на экстренное выделение средств: они хотят привязать помощь Украины к выделению дополнительных денег на борьбу с ковидом.

Большинство республиканцев – против, и теоретически они могут затянуть рассмотрение законопроекта. С другой стороны, ни одной партии это не выгодно, и демократы, наоборот, могут согласиться с требованием Республиканской партии.

  • 28 апреля Джо Байден попросил Конгресс принять закон, который позволит выделить Киеву более $20 млрд. военной помощи, а также $8,5 млрд. экономической и $3 млрд. гуманитарной помощи. Аналогичный закон действовал во времена Второй мировой войны, когда США помогали европейским союзникам, включая Советский Союз.
  • В этот же день Палата представителей США поддержала закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине.
  • В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США. "Я благодарен Соединенным Штатам, президенту Байдену и Конгрессу за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая очень поможет в борьбе против России, против российских захватчиков. Которая очень помогла в борьбе против нацистов во время Второй мировой войны", – подчеркнул Зеленский.
Андрей Водяный
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конгресс сша военная помощь
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