"Украина защищает всю Европу". Лидер партии Меркель побывал в Киеве и Ирпене: подробности

3 мая в Украину из Германии приехал Фридрих Мерц – лидер партии Христианский демократический союз, которую долгое время возглавляла Ангела Меркель. Немецкий политик заявил, что Украина в войне с Россией защищает всю Европу.

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Мерц встретился с президентом Владимиром Зеленским. Офис президента не сообщил подробностей об этой встрече.

"Большое спасибо, уважаемый Владимир Зеленский, за теплый прием и исключительно хорошую по атмосфере и содержанию беседу. Германия поддерживает Украину и ее мужественный народ", – написал он об этой встрече в Facebook.

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Немецкий политик пообщался с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Шмыгаль сообщил, что во время встречи с Мерцем, они говорили о поставках тяжелого оружия Украине, важности усиления санкций против России и помощи внутренне перемещенным лицам.

Премьер-министр сказал лидеру ХДС, что рассчитывает на поддержку Бундестагом предоставления Украине статуса страны-кандидата по вступлению в ЕС.

Мерц с несколькими немецкими политиками и украинскими нардепами посетил Ирпень. Мэр Ирпеня Александр Маркушин показал делегации разрушения, которым подвергся город и рассказал о текущей ситуации. Лидер ХДС пообещал сделать все, чтобы помочь в восстановлении Ирпеня.

Лидер ХДС также встретился с лидером партии Евросолидарность, пятым президентом Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко.

По словам Порошенко, они с Мерцем провели содержательную беседу.

"Я призвал лидера ХДС Фридриха Мерца инициировать в Бундестаге резолюцию в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Также я выразил надежду на визит канцлера Германии в Украину в ближайшее время", – написал лидер Евросолидарности.

По словам Кличко, глава ХДС подчеркнул, что Украина сегодня защищает не только свою землю, но и демократию и свободу всей Европы.

"Мерц отметил, что позиция Германии – четкая. И свидетельство этому, в частности, – резолюция, принятая недавно Бундестагом по поставке Украине вооружения", – написал мэр Киева.

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Наталия Медведева

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