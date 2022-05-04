UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Украина защищает всю Европу". Лидер партии Меркель побывал в Киеве и Ирпене: подробности

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 02:18
Фридрих Мерц (Фото: Кабмин)

3 мая в Украину из Германии приехал Фридрих Мерц – лидер партии Христианский демократический союз, которую долгое время возглавляла Ангела Меркель. Немецкий политик заявил, что Украина в войне с Россией защищает всю Европу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мерц встретился с президентом Владимиром Зеленским. Офис президента не сообщил подробностей об этой встрече.

"Большое спасибо, уважаемый Владимир Зеленский, за теплый прием и исключительно хорошую по атмосфере и содержанию беседу. Германия поддерживает Украину и ее мужественный народ", – написал он об этой встрече в Facebook.

"Украина защищает всю Европу". Лидер партии Меркель побывал в Киеве и Ирпене: подробности

Читайте также: Не стал ждать Шольца. Лидер партии Меркель едет в Киев: видео

Немецкий политик пообщался с премьер-министром Денисом Шмыгалем

Шмыгаль сообщил, что во время встречи с Мерцем, они говорили о поставках тяжелого оружия Украине, важности усиления санкций против России и помощи внутренне перемещенным лицам.

Премьер-министр сказал лидеру ХДС, что рассчитывает на поддержку Бундестагом предоставления Украине статуса страны-кандидата по вступлению в ЕС. 

"Украина защищает всю Европу". Лидер партии Меркель побывал в Киеве и Ирпене: подробности

Мерц с несколькими немецкими политиками и украинскими нардепами посетил Ирпень. Мэр Ирпеня Александр Маркушин показал делегации разрушения, которым подвергся город и рассказал о текущей ситуации. Лидер ХДС пообещал сделать все, чтобы помочь в восстановлении Ирпеня.

"Украина защищает всю Европу". Лидер партии Меркель побывал в Киеве и Ирпене: подробности

Лидер ХДС также встретился с лидером партии Евросолидарность, пятым президентом Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко.

По словам Порошенко, они с Мерцем провели содержательную беседу.

"Я призвал лидера ХДС Фридриха Мерца инициировать в Бундестаге резолюцию в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Также я выразил надежду на визит канцлера Германии в Украину в ближайшее время", – написал лидер Евросолидарности.

"Украина защищает всю Европу". Лидер партии Меркель побывал в Киеве и Ирпене: подробности

По словам Кличко, глава ХДС подчеркнул, что Украина сегодня защищает не только свою землю, но и демократию и свободу всей Европы.

"Мерц отметил, что позиция Германии – четкая. И свидетельство этому, в частности, – резолюция, принятая недавно Бундестагом по поставке Украине вооружения", – написал мэр Киева.

"Украина защищает всю Европу". Лидер партии Меркель побывал в Киеве и Ирпене: подробности

Читайте также: Бывший блок Меркель потребует в Бундестаге немедленно дать оружие Украине – посол

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
хдс Фридрих Мерц Германия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 