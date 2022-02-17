Бывший блок Меркель потребует в Бундестаге немедленно дать оружие Украине – посол
Бывший блок экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, ХДС/ХСС, выступит в Бундестаге за предоставление оружия Украине. Об этом написал в Twitter посол в Берлине Андрей Мельник.
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По его словам, сегодня Бундестаг проведет парламентские слушания для усиления поддержки Украины. По его словам, цель – радикальное изменение курса Германии в отношениях с Кремлем.
"Главная оппозиционная сила ХДС/ХСС требует немедленно предоставить Киеву оборонное вооружение", – написал он.
На прошлой неделе глава ХДС Фридрих Мерц сказал в интервью BILD, что о прямых поставках оружия от Германии не может быть и речи. Однако он назвал возможной "совместную европейскую поставку оборонительного вооружения в Украину".
В январе замглавы фракции ХДС/ХСС по международным делам Йоханн Вадефуль раскритиковал отказ Германии от поставок оружия Украине.
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- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. Также ФРГ не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.
- Украина просит Германию предоставить 12 000 противотанковых ракет для отражения возможного нового наступления России.
- Министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок обсудили вопрос поставок оружия. Кулеба заявил, что есть проект решения.
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