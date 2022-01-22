Германия не разрешает Эстонии передать немецкое оружие Украине – WSJ

Германия не дает Эстонии разрешения на поставку Украине оружия немецкого производства, которое есть у Таллина. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Журналисты напомнили, что Германия последовательно отказывается поставлять оружие Украине напрямую. По данным источников издания, Берлин также не разрешает эстонцам поставить в Украину артиллерийское оружие, которое было произведено в ФРГ.

Неназванные немецкие чиновники заявили, что тупиковая ситуация – это результат давней политики Германии по вопросу экспорта оружия в напряженные регионы.

"Принцип, регулирующий экспорт оружия, всегда один и тот же – независимо от того, поступает ли оно напрямую из Германии или из третьих стран. На данном этапе не было выдано никакого разрешения и невозможно оценить итоги процесса", – сказал изданию представитель правительства ФРГ.

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Министр обороны Украины Алексей Резников сказал изданию, что в Германии колеблются по вопросу поставок оружия Украине. В эстонском правительстве все же надеются переубедить Берлин.

"Надеемся, мы получим одобрение Германии. Эстония показала, что мы хотим помочь Украине практически любым возможным способом", – сказал Кристо Энн Вага, советник министра обороны Эстонии.

Украинские официальные лица заявили изданию, что любое оружие крайне необходимо на фоне российской угрозы, а разрешение на отправку артиллерийских орудий из Эстонии может стать прецедентом для отправки оружия немецкого производства из других стран.

Кроме того, отмечается, что отказ Германии может быть истолкован Россией как признак раскола в рядах Запада.

США разрешили Литве, Латвии и Эстонии поставлять американское оружие в Украину. Страны Балтии поставят Украине в частности ракеты Stinger и Javelin.

Сами США начали поставку Украине дополнительного летального оружия и передадут вертолеты Ми-17.

17 января Великобритания начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW. В Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW. Лондон может увеличить поставки оружия.

О готовности поставлять Украине оружие заявили Нидерланды и Чехия.

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Марк Сировой

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