Украине передают Stinger и Javelin. Это совместное решение Литвы, Латвии и Эстонии
Страны Балтии передадут Вооруженным Силам Украины вооружение американского производства для защиты от российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.
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Как отмечается, Литва и Латвия поставят Украине зенитные ракеты Stinger, а Эстония – противотанковые ракеты Javelin. Государства получили одобрение правительством США передачи оборудования, произведенного в США, в третью страну.
"Искренне надеемся, что Украине не понадобится это переданное вооружение. Страны Балтии призывают Россию прекратить свое агрессивное и безответственное поведение", – сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
В Минобороны Литвы заявили, что страны Балтии и их союзники работают, чтобы в ближайшее время доставить помощь Украине.
- В конце декабря 2021-го страны Балтии в соответствии с правилами экспортного контроля подали запросы в Госдеп с просьбой разрешить передачу Украине оружия, которое сами ранее получили от США.
- 20 января стало известно, что Госдеп США разрешил Литве, Латвии и Эстонии передать Украине часть имеющегося у них оружия американского производства.
- Великобритания передает Украине тысячи гранатометов, в Борисполе каждый день разгружают британские самолеты.
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