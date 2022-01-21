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Украине передают Stinger и Javelin. Это совместное решение Литвы, Латвии и Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 19:20
Украине передают Stinger и Javelin. Это совместное решение Литвы, Латвии и Эстонии - Фото
Запуск FIM-92 Stinger (Фото: Flickr Пентагона)

Страны Балтии передадут Вооруженным Силам Украины вооружение американского производства для защиты от российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

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Как отмечается, Литва и Латвия поставят Украине зенитные ракеты Stinger, а Эстония – противотанковые ракеты Javelin. Государства получили одобрение правительством США передачи оборудования, произведенного в США, в третью страну.

"Искренне надеемся, что Украине не понадобится это переданное вооружение. Страны Балтии призывают Россию прекратить свое агрессивное и безответственное поведение", – сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В Минобороны Литвы заявили, что страны Балтии и их союзники работают, чтобы в ближайшее время доставить помощь Украине.

СПРАВКА. FIM-92 Stinger – американский ПЗРК от корпорации General Dynamics, принят на вооружение еще 40 лет назад. Предназначен для уничтожения низколетящих воздушных целей, можно стрелять также по небронированным наземным или надводным целях, но менее эффективно. Система довольно простая для оператора: работает по принципу "выстрелил и выбросил", но требуется удержание цели по центру прицела в процессе прицеливания. Ночью с тепловизором более эффективна, чем в светлое время суток, но пуск по цели без точного прицеливания недопустим.
  • В конце декабря 2021-го страны Балтии в соответствии с правилами экспортного контроля подали запросы в Госдеп с просьбой разрешить передачу Украине оружия, которое сами ранее получили от США.
  • 20 января стало известно, что Госдеп США разрешил Литве, Латвии и Эстонии передать Украине часть имеющегося у них оружия американского производства.
  • Великобритания передает Украине тысячи гранатометов, в Борисполе каждый день разгружают британские самолеты.

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Наталия Медведева
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