UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эстония хочет передать Украине Javelin и гаубицы, но нужно разрешение производителей

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 18:33
Эстония хочет передать Украине Javelin и гаубицы, но нужно разрешение производителей - Фото
Джавелины (фото - mil.gov.ua)

Минобороны Эстонии приняло решение предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако для непосредственной передачи оружия Эстония должна получить разрешения от стран его происхождения. Об этом в комментарии ERR сказал начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Пеэтер Куймет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В принципе, Эстония приняла на уровне своего Министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью", – заявил Куймет.

По его словам, в прошлом году Эстония отправила украинцам 2400 пистолетов Макарова.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", – сказал Куймет. Он уточнил, что речь идет о нескольких десятках ракет.

Однако, по его словам, перед тем, как передать Javelin, нужно получить разрешение от их производителя – Соединенных Штатов. Относительно гаубиц, которые Эстония приобрела у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, Минобороны Эстонии должно попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия. Процесс переговоров с этими странами уже начат, сказал Куймет.

Таким образом, сроки оказания помощи во многом зависят от того, как будут проходить переговоры с союзниками.

СПРАВКА. Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс, принят на вооружение в 1996 году, успешно применялся в Ираке. "Джавелины" предназначены для поражения бронетехники и низколетящих целей: вертолетов, беспилотников и заходящих на посадку винтомоторных самолетов.
  • 22 декабря в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе впервые прошли боевые стрельбы из Javelіn.
  • Государственный департамент США одобрил продажу Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $125 млн.

Читайте также: Литва готова передать Украине летальное оружие

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вооружение эстония гаубица Javelin
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 