Эстония хочет передать Украине Javelin и гаубицы, но нужно разрешение производителей

Минобороны Эстонии приняло решение предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако для непосредственной передачи оружия Эстония должна получить разрешения от стран его происхождения. Об этом в комментарии ERR сказал начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Пеэтер Куймет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В принципе, Эстония приняла на уровне своего Министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью", – заявил Куймет.

По его словам, в прошлом году Эстония отправила украинцам 2400 пистолетов Макарова.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", – сказал Куймет. Он уточнил, что речь идет о нескольких десятках ракет.

Однако, по его словам, перед тем, как передать Javelin, нужно получить разрешение от их производителя – Соединенных Штатов. Относительно гаубиц, которые Эстония приобрела у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, Минобороны Эстонии должно попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия. Процесс переговоров с этими странами уже начат, сказал Куймет.

Таким образом, сроки оказания помощи во многом зависят от того, как будут проходить переговоры с союзниками.

СПРАВКА. Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс, принят на вооружение в 1996 году, успешно применялся в Ираке. "Джавелины" предназначены для поражения бронетехники и низколетящих целей: вертолетов, беспилотников и заходящих на посадку винтомоторных самолетов.

22 декабря в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе впервые прошли боевые стрельбы из Javelіn.

Государственный департамент США одобрил продажу Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $125 млн.

Читайте также: Литва готова передать Украине летальное оружие

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.