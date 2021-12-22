Литва покупает у США три сотни ракет Javelin на $125 млн

Государственный департамент США одобрил продажу Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $125 млн. Об этом 21 декабря сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) при Пентагоне.

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Поставка противотанковых систем, как заявляет департамент обороны США, "поможет Литве на долгосрочной основе укрепить оборонный потенциал для защиты суверенитета и территориальной целостности".

Агентство Reuters в сообщении о сделке подчеркивает, что поставка была одобрена в контексте продолжения военной эскалации российских войск на границе Украины.

Соглашение предусматривает поставку Литве 341 ракет FGM-148F, 30 командно-пусковых установок Javelin, запасных частей для них, а также гарантии технической поддержки.

СПРАВКА. Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс, принят на вооружение в 1996 году, успешно применялся в Ираке. "Джавелины" предназначены для поражения бронетехники и низколетящих целей: вертолетов, беспилотников и заходящих на посадку винтомоторных самолетов. Глава ГУР Кирилл Буданов и глава подкомитета Верховной Рады по вопросам оборонной промышленности Игорь Копытин (Слуга народа) заявляли, что Украина применяла Javelin в бою на Донбассе. Однако в штабе операции объединенных сил это отрицают.

19 декабря 2021 года министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что Литва готова передать Украине летальное оружие.

20 декабря президенты Литвы и Польши в заявлении по итогам встречи с президентом Украины подтвердили полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

Сергей Бережной

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