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Литва покупает у США три сотни ракет Javelin на $125 млн

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 13:21
Литва покупает у США три сотни ракет Javelin на $125 млн - Фото
Фото - mil.gov.ua

Государственный департамент США одобрил продажу Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $125 млн. Об этом 21 декабря сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) при Пентагоне.

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Поставка противотанковых систем, как заявляет департамент обороны США, "поможет Литве на долгосрочной основе укрепить оборонный потенциал для защиты суверенитета и территориальной целостности".

Агентство Reuters в сообщении о сделке подчеркивает, что поставка была одобрена в контексте продолжения военной эскалации российских войск на границе Украины.  

Соглашение предусматривает поставку Литве 341 ракет FGM-148F, 30 командно-пусковых установок Javelin, запасных частей для них, а также гарантии технической поддержки. 

СПРАВКА. Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс, принят на вооружение в 1996 году, успешно применялся в Ираке.

"Джавелины" предназначены для поражения бронетехники и низколетящих целей: вертолетов, беспилотников и заходящих на посадку винтомоторных самолетов.

Глава ГУР Кирилл Буданов и глава подкомитета Верховной Рады по вопросам оборонной промышленности Игорь Копытин (Слуга народазаявляли, что Украина применяла Javelin в бою на Донбассе. Однако в штабе операции объединенных сил это отрицают.

Сергей Бережной
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пентагон агрессия России Джавелин литва Javelin противотанковые комплексы
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