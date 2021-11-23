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Украина применяла Javelіn в бою на Донбассе. Это подтвердили глава разведки и нардеп

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 11:08
Украина применяла Javelіn в бою на Донбассе. Это подтвердили глава разведки и нардеп - Фото
Javelin (фото - mil.gov.ua)

Украина применяла американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в бою на Донбассе. Об этом заявил в интервью Military Times начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, а позже это подтвердил в Facebook и нардеп Слуги народа Игорь Копытин, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности Верховной Рады.

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Military Times написал: Буданов сказал, что системы Javelin также использовались против российских войск. Полной цитаты начальника ГУР журналисты не привели.

Позже Копытин подтвердил, что украинские военные действительно применяли Javelin в зоне операции объединенных сил.

"Да, это правда. Наши воины использовали его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах", – написал нардеп.

Он также подчеркнул: Украина имеет право защищать свою землю, как посчитает нужным – в том числе с применением Javelin, беспилотников Bayraktar или другого оружия, которое есть у Вооруженных Сил Украины.

СПРАВКА. Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс, принят на вооружение в 1996 году, успешно применялся в Ираке.

"Джавелины" предназначены для поражения бронетехники и низколетящих целей: вертолетов, беспилотников и заходящих на посадку винтомоторных самолетов.

Украина применяла Javelіn в бою на Донбассе. Это подтвердили глава разведки и нардеп

Читайте также: Украине прямо сейчас нужно больше военной помощи США, иначе может быть поздно – глава ГУР

Марк Сировой
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Джавелин война Донбасс гур Javelin Игорь Копытин Кирилл Буданов
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