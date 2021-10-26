Украина впервые применила Bayraktar против российских оккупантов: видео
Вооруженные силы Украины впервые применили на Донбассе ударный беспилотник Bayraktar — уничтожена пушка боевиков, из которой они вели обстрел украинских позиций. Об этом в Facebook сообщил волонтер Роман Доник.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, боевики сегодня с максимально возможной дальности (15+ км) обстреляли село Гранитное Донецкой области. Обычными средствами обнаружить батарею украинские военные не смогли — слишком далеко.
"В ответ, для сохранения жизни воинов и гражданского населения, поднят БПЛА Bayraktar, была обнаружена батарея, и ракетой уничтожена одна пушка. В эту минуту. Расчеты других убежали. Но это не точно. Потому что подняли не одну птицу", – написал Доник.
Он опубликовал видео удара.
Журналист Юрий Бутусов уточнил, что в результате указанного обстрела со стороны боевиков погиб украинский боец.
По его словам, боевики развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий. Журналист уточнил, что огнем с беспилотника уничтожена гаубица Д-30.
"Российская ПВО и средства РЭБ были развернуты в данном районе, но россияне не смогли поставить помехи, не смогли сбить и не смогли даже обнаружить Bayraktar. После этого удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла", – написал Бутусов.
- В 2018 году состоялась первая сделка насчет закупки Bayraktar для ВСУ.
- В июле 2021-го глава турецкой компании заявил, что украинские двигатели будут устанавливать на все их беспилотники. Вот дизайн нового Bayraktar с украинскими реактивными двигателями.
- Летом беспилотники на испытаниях справились с радиоэлектронными помехами.
- Эскадрилья Bayraktaг вскоре будет патрулировать Черное и Азовское моря, уверен контр-адмирал ВМС.
- В 2021 – 2022 годах Минобороны планирует закупить два десятка Bayraktar TB2.
Комментарии