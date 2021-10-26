Украина впервые применила Bayraktar против российских оккупантов: видео

Вооруженные силы Украины впервые применили на Донбассе ударный беспилотник Bayraktar — уничтожена пушка боевиков, из которой они вели обстрел украинских позиций. Об этом в Facebook сообщил волонтер Роман Доник.

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По его словам, боевики сегодня с максимально возможной дальности (15+ км) обстреляли село Гранитное Донецкой области. Обычными средствами обнаружить батарею украинские военные не смогли — слишком далеко.

"В ответ, для сохранения жизни воинов и гражданского населения, поднят БПЛА Bayraktar, была обнаружена батарея, и ракетой уничтожена одна пушка. В эту минуту. Расчеты других убежали. Но это не точно. Потому что подняли не одну птицу", – написал Доник.

Он опубликовал видео удара.

Журналист Юрий Бутусов уточнил, что в результате указанного обстрела со стороны боевиков погиб украинский боец.

По его словам, боевики развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий. Журналист уточнил, что огнем с беспилотника уничтожена гаубица Д-30.

"Российская ПВО и средства РЭБ были развернуты в данном районе, но россияне не смогли поставить помехи, не смогли сбить и не смогли даже обнаружить Bayraktar. После этого удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла", – написал Бутусов.

Вадим Ребрина

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