В Турции показали дизайн нового Bayraktar с украинскими реактивными двигателями – фото
Компания Baykar Makina впервые показала дизайн будущего беспилотника Bayraktar MİUS, который будут производить с украинскими двигателями АИ-25 от предприятия "Ивченко-Прогресс". Фото опубликованы в Twitter компании.
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"Праздничный (мусульманский мир сейчас празднует Курбан-байрам – ред.) подарок загружается", – указано в анонсе презентации самолета.
Bayram hediyesi yükleniyor!— BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 17, 2021
20 Temmuz'u bekleyin... pic.twitter.com/JVpJeACHGA
Данный дрон будет первым реактивным беспилотником компании. Как отмечает mil.in.ua, платформа будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте.
По словам разработчика Халука Байрактара, проект MİUS сейчас находится на стадии концептуального проектирования – первый полет он должен совершить в 2023 году.
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