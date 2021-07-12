Тяжелый ударный беспилотник Akinci успешно отлетал с максимальной боевой загрузкой. Об этом сообщила и показала короткий ролик пресс-служба компании Baykar Defence из турецкой "оборонки".

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"Байрактар" Akinci Tiha взлетел с аэродрома Чорлу летал в течение 13 часов 24 минут с полезной нагрузкой в 1360 кг. На тестах он поднялся на операционную рабочую высоту 9145 м.

На дрон в этот раз повесили проникающую авиабомбу NEB весом 870 кг и другой груз.

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В апреле 2021-го Akinci успешно отбомбил на тестах, а 9 июля установил рекорд по высоте среди всех турецких летательных аппаратов – 11 594 метра, преодолев 7507 км трека.

СПРАВКА. Габариты Akinci: длина – 13,5 м, размах крыльев – 20,6 м, высота – 4,1 м, максимальный взлетный вес – 4500 кг, полезная нагрузка – 1350 кг (450 кг внутри и 900 кг снаружи), потолок – 12 км, время полета – 24 ч. Имеет шесть подвесных точек для ракет МАМ-Т, МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82 и СОМ ALCM. Оборудован радаром с активной фазированной антенной решеткой AESA, системой нацеливания от Aselsan, тепловизором, оптическими камерами и различными сенсорами. Двигатели . Габариты Akinci: длина – 13,5 м, размах крыльев – 20,6 м, высота – 4,1 м, максимальный взлетный вес – 4500 кг, полезная нагрузка – 1350 кг (450 кг внутри и 900 кг снаружи), потолок – 12 км, время полета – 24 ч. Имеет шесть подвесных точек для ракет МАМ-Т, МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82 и СОМ ALCM. Оборудован радаром с активной фазированной антенной решеткой AESA, системой нацеливания от Aselsan, тепловизором, оптическими камерами и различными сенсорами. Двигатели АИ-450Т поставляет Запорожское машиностроительное КБ Прогресс им. Ивченко.

Осенью прошлого года гендиректор Укрспецэкспорта Вадим Ноздря утверждал, что в 2021-м Украина собирается закупить пять комплексов Bayraktar TB2 – вдобавок к шести, которые уже приняты на вооружение в ВСУ. А ранее речь шла о полусотне турецких боевых дронов.

В США боевой беспилотник Valkyriе впервые запустил дрон в полете.

Стратегические дроны НАТО постоянно наблюдают за ситуацией в Крыму и на Донбассе: треки полетов.

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Евгений Пилипенко

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