Тяжелый ударный беспилотник Akinci успешно отлетал с максимальной боевой загрузкой. Об этом сообщила и показала короткий ролик пресс-служба компании Baykar Defence из турецкой "оборонки".
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"Байрактар" Akinci Tiha взлетел с аэродрома Чорлу летал в течение 13 часов 24 минут с полезной нагрузкой в 1360 кг. На тестах он поднялся на операционную рабочую высоту 9145 м.
На дрон в этот раз повесили проникающую авиабомбу NEB весом 870 кг и другой груз.
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В апреле 2021-го Akinci успешно отбомбил на тестах, а 9 июля установил рекорд по высоте среди всех турецких летательных аппаратов – 11 594 метра, преодолев 7507 км трека.
Осенью прошлого года гендиректор Укрспецэкспорта Вадим Ноздря утверждал, что в 2021-м Украина собирается закупить пять комплексов Bayraktar TB2 – вдобавок к шести, которые уже приняты на вооружение в ВСУ. А ранее речь шла о полусотне турецких боевых дронов.
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