Вчера, 22 апреля, Турция впервые испытала ракеты MAM-T на тяжелом ударном беспилотнике Akinci разработки Baykar Defence. Боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии более 30 км, разработаны компанией Roketsan именно под этот дрон, пишет Defense Here.
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В качестве мишени в рекламном ролике Rocketsan использовался российский ЗРК "Панцирь". Цель в реальных стрельбах, как видно по кадрам, была успешно поражена.
С оборудованного украинскими двигателями дрона могут сбрасывать три типа боеприпасов с высокоточной полуактивной системой наведения по лазерному лучу – MAM-T, MAM-L и MAM-C.
SİHA’larımızın yeni vurucu gücü MAM-T— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 22, 2021
Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi.
@roketsan
@Baykar_Savunma pic.twitter.com/Dcq9mp8PZq
В 2021-м Украина собирается закупить пять комплексов Bayraktar TB2 – вдобавок к шести, которые уже приняты на вооружение в ВСУ. Ранее речь шла о полусотне турецких боевых дронов.
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