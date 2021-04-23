Вчера, 22 апреля, Турция впервые испытала ракеты MAM-T на тяжелом ударном беспилотнике Akinci разработки Baykar Defence. Боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии более 30 км, разработаны компанией Roketsan именно под этот дрон, пишет Defense Here.

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В качестве мишени в рекламном ролике Rocketsan использовался российский ЗРК "Панцирь". Цель в реальных стрельбах, как видно по кадрам, была успешно поражена.

С оборудованного украинскими двигателями дрона могут сбрасывать три типа боеприпасов с высокоточной полуактивной системой наведения по лазерному лучу – MAM-T, MAM-L и MAM-C.

SİHA’larımızın yeni vurucu gücü MAM-T



Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA’dan başarıyla gerçekleştirildi.



@roketsan

@Baykar_Savunma pic.twitter.com/Dcq9mp8PZq — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 22, 2021

В 2021-м Украина собирается закупить пять комплексов Bayraktar TB2 – вдобавок к шести, которые уже приняты на вооружение в ВСУ. Ранее речь шла о полусотне турецких боевых дронов.

СПРАВКА. Габариты Akinci: длина – 13,5 м, размах крыльев – 20,6 м, высота – 4,1 м, максимальный взлетный вес – 4500 кг, полезная нагрузка – 1350 кг (450 кг внутри и 900 кг снаружи), потолок – 12 км, время полета – 24 ч. Имеет шесть подвесных точек для ракет МАМ-Т, МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82 и СОМ ALCM. Оборудован радаром с активной фазированной антенной решеткой AESA, системой нацеливания от Aselsan, тепловизором, оптическими камерами и различными сенсорами. Двигатели АИ-450Т поставляет Запорожское машиностроительное КБ Прогресс им. Ивченко.

В США боевой беспилотник Valkyriе впервые запустил дрон в полете.

Стратегические дроны НАТО наблюдают за ситуацией в Крыму и на Донбассе: треки полетов.

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Евгений Пилипенко

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