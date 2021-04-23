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Тяжелый ударный дрон Akinci с двигателями из Запорожья успешно отбомбил на тестах – видео видео

23.04.2021, 10:24
Akinci
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Вчера, 22 апреля, Турция впервые испытала ракеты MAM-T на тяжелом ударном беспилотнике Akinci разработки Baykar Defence. Боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии более 30 км, разработаны компанией Roketsan именно под этот дрон, пишет Defense Here.

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В качестве мишени в рекламном ролике Rocketsan использовался российский ЗРК "Панцирь". Цель в реальных стрельбах, как видно по кадрам, была успешно поражена.

С оборудованного украинскими двигателями дрона могут сбрасывать три типа боеприпасов с высокоточной полуактивной системой наведения по лазерному лучу – MAM-T, MAM-L и MAM-C.

В 2021-м Украина собирается закупить пять комплексов Bayraktar TB2 – вдобавок к шести, которые уже приняты на вооружение в ВСУ. Ранее речь шла о полусотне турецких боевых дронов.

СПРАВКА. Габариты Akinci: длина – 13,5 м, размах крыльев – 20,6 м, высота – 4,1 м, максимальный взлетный вес – 4500 кг, полезная нагрузка – 1350 кг (450 кг внутри и 900 кг снаружи), потолок – 12 км, время полета – 24 ч. Имеет шесть подвесных точек для ракет МАМ-Т, МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82 и СОМ ALCM. Оборудован радаром с активной фазированной антенной решеткой AESA, системой нацеливания от Aselsan, тепловизором, оптическими камерами и различными сенсорами. Двигатели АИ-450Т поставляет Запорожское машиностроительное КБ Прогресс им. Ивченко.

Смотрите видео: Впервые в истории. Вертолет NASA совершил полет на другой планете

Евгений Пилипенко
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дрон БПЛА Турция Мотор Сич ударный дрон беспилотник испытание стрельбы Akinci MAM-T
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