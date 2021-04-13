Стратегические дроны НАТО наблюдают за ситуацией в Крыму и на Донбассе: треки полетов
11-12 апреля над южными и восточным областями Украины кружили американские разведывательные дроны RQ-4 Global Hawk. Об этом пишут в Twitter, прикладывая карты с Flightradar, энтузиасты-наблюдатели за военным вылетами 360°Radar.
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БПЛА с бортовым номером 11-2049 и позывным FORTE11 пришел со стороны Черного моря западнее Крыма, обогнул Николаев и ушел точно на восток, после чего севернее Бердянска полетел вдоль линии разграничения над Донбассом. Вернулся по тому же треку.
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Вчера тем же маршрутом пролетал аналогичный дрон с позывным FORTE10:
Также 11 апреля через Одессу, обогнув полуостров и вернувшись назад, прошел британский разведсамолет Boeing RC-135W Rivet Joint. В районе юго-западнее Крыма замечен разведчик США Boeing P-8A Poseidon.
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