Стратегические дроны НАТО наблюдают за ситуацией в Крыму и на Донбассе: треки полетов

11-12 апреля над южными и восточным областями Украины кружили американские разведывательные дроны RQ-4 Global Hawk. Об этом пишут в Twitter, прикладывая карты с Flightradar, энтузиасты-наблюдатели за военным вылетами 360°Radar.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

БПЛА с бортовым номером 11-2049 и позывным FORTE11 пришел со стороны Черного моря западнее Крыма, обогнул Николаев и ушел точно на восток, после чего севернее Бердянска полетел вдоль линии разграничения над Донбассом. Вернулся по тому же треку.

Смотрите видео: Россия перебросила "псковских десантников" на север Крыма: видео — CIT

Вчера тем же маршрутом пролетал аналогичный дрон с позывным FORTE10:

Также 11 апреля через Одессу, обогнув полуостров и вернувшись назад, прошел британский разведсамолет Boeing RC-135W Rivet Joint. В районе юго-западнее Крыма замечен разведчик США Boeing P-8A Poseidon.

Читайте хронику: Новая угроза из РФ. Все главное об эскалации военной агрессии против Украины

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.