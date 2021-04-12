У Зеленского не исключают наступления России, но призывают не паниковать
Россия может совершить наступление на Украину, однако надо трезво оценивать ситуацию и не поддаваться панике. Об этом в эфире программы Взгляд с Банковой на канале Дом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
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По ее словам, вдоль восточной границы Украины сейчас сконцентрировано около 40 000 российских войск, столько же – во временно оккупированном Крыму. Однако ситуацию стоит "оценивать трезво", говорит пресс-секретарь президента.
"Может ли Россия наступать? Да, мы уже видели это в 2014 году. Но поддаваться панике и усугублять обстановку – это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы", – сказала Мендель.
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Она также в очередной раз назвала "фейком" дезинформацию россиян о якобы готовящемся "наступлении Украины на Донбасс".
"У нас есть стойкое убеждение, что к миру должны вести только переговоры. Поэтому мы добиваемся переговоров в нормандском формате и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", – добавила Мендель.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Пентагон выразил опасения, США заявили, что "не допустят агрессии России". США и НАТО призвали Россию объяснить ее провокации на украинских границах. В Кремле сказали, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории.
- США, НАТО, ЕС и ряд других стран потребовали объяснений от России из-за ее действий на границах с Украиной.
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