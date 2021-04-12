У Зеленского не исключают наступления России, но призывают не паниковать

Россия может совершить наступление на Украину, однако надо трезво оценивать ситуацию и не поддаваться панике. Об этом в эфире программы Взгляд с Банковой на канале Дом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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По ее словам, вдоль восточной границы Украины сейчас сконцентрировано около 40 000 российских войск, столько же – во временно оккупированном Крыму. Однако ситуацию стоит "оценивать трезво", говорит пресс-секретарь президента.

"Может ли Россия наступать? Да, мы уже видели это в 2014 году. Но поддаваться панике и усугублять обстановку – это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы", – сказала Мендель.

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Она также в очередной раз назвала "фейком" дезинформацию россиян о якобы готовящемся "наступлении Украины на Донбасс".

"У нас есть стойкое убеждение, что к миру должны вести только переговоры. Поэтому мы добиваемся переговоров в нормандском формате и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", – добавила Мендель.

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Марк Сировой

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