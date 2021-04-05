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США и НАТО призвали Россию объяснить ее провокации на украинских границах – Госдеп

05.04.2021, 23:38
США и НАТО призвали Россию объяснить ее провокации на украинских границах – Госдеп - Фото
Спикер Госдепа США Нед Прайс (Скришот видео брифинга)

США и их союзники по НАТО призвали Россию объяснить ее провокации на украинских границах и в оккупированном Крыму, происходящие в последние несколько недель. Об этом сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс на брифинге 5 апреля.

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"Мы обсуждали с союзниками по НАТО наше беспокойство в связи с этой эскалацией, нарушением режима прекращения огня и региональным напряжением – это было одной из основных тем нашей встречи на прошлых выходных в Брюссели. Мы призвали Россию объяснить эти провокации", – сказал Прайс.

Он повторил, что Соединенные Штаты обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии в восточной Украине, в том числе достоверными данными о движении российских войск вблизи украинских границ и в оккупированном Крыму.

Прайс также напомнил о гибели четырех и ранении двух украинских солдат 26 марта, и заявил, что дестабилизирующие действия России подрывают стремление к деэскалации, которое было закреплено в соглашении, заключенном при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года.

Представитель Госдепа напомнил, что США передали Украине четкий сигнал поддержки, который должна была услышать и Россия: в сложившейся ситуации США стоят на стороне Киева, на стороне своих украинских партнеров.

Прайс перечислил все переговоры, которые были проведены на прошлой недели между американскими и украинскими высшими представителями власти – на уровне президентов и глав министерств и ведомств.

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Наталия Медведева
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Донбасс госдеп сша эскалация
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