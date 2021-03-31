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Обострение на Донбассе и в Крыму. Кулеба позвонил Блинкену поговорить о безопасности

31.03.2021, 22:58
Обострение на Донбассе и в Крыму. Кулеба позвонил Блинкену поговорить о безопасности - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео ICTV/YouTube)

Сегодня, 31 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал о системном обострении Россией ситуации на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщили пресс-служба МИД и Кулеба в Twitter.

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Как отмечается, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

По словам министра, разговор с Блинкеном получился содержательным и предметным.

"Обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности", – написал Кулеба.

Как сообщается, Кулеба проинформировал Блинкена о системном обострении со стороны РФ ситуации безопасности на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Кулеба уделил особое внимание событиям на Донбассе 26 марта, когда российские оккупационные войска убили четырех украинских военных.

Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России и заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

По информации пресс-службы МИД, стороны обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности.

  • Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели видеоконференцию с Путиным. Среди прочих обсудили также тему российско-украинской войны. В сообщении Елисейского дворца говорится, что Путина призвали обеспечить выполнение перемирия. 
  • 31 марта глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук начал заседание переговорщиков с предложения вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня уже с 1 апреля – российская делегация не поддержала эту инициативу.

Читайте также: Хомчак заявил о стягивании Россией войск к украинским границам. В США высказали опасение

Наталия Медведева
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Донбасс Крым дмитрий кулеба Энтони Блинкен
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