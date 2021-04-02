Зеленский рассказал о разговоре с Байденом: США не оставят Украину наедине с агрессором

Президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден заверил его, "что Украина никогда не останется наедине против агрессии России". О разговоре с главой Белого дома Зеленский рассказал в своем новом видеообращении.

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Зеленский отметил, что на пути мирного возвращения своих территорий Украина имеет "полную и неизменную поддержку всех международных партнеров Украины, в частности, Европы и США".

"Одно из подтверждений этого — разговор, который я провел сегодня с президентом США Джо Байденом", – сказал президент

"Мы детально обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется наедине против агрессии России", – рассказал Зеленский.

По его словам, Байден вспомнил штурм Капитолия 6 января и отметил, как важно США и Украине сегодня защищать демократию в наших странах, "особенно когда угрозу ей составляет значительное количество олигархов, которые заинтересованы в дестабилизации и ослаблении государственных институций".

Байден также поддержал проведение реформ в Украине. "По словам президента Байдена, в вопросе борьбы с коррупцией США и Украина — братья по оружию", – сказал Зеленский.

Также, по его словам, президенты обсудили участие США в Крымской платформе и будущий визит Байдена в Украину.

В Офисе президента добавили, что Зеленский в разговоре также отметил, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО пойдут на пользу всему альянсу. "Джо Байден выразил поддержку прогресса Украины в вопросе получения членства в НАТО", – говорится в сообщении.

26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения.

30 марта главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.

31 марта, после заседания ТКГ, в украинской делегации заявили, что РФ отказалась вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня с 1 апреля.

Вчера глава Пентагона Ллойд Остин позвонил главе Минобороны Украины Андрею Тарану и заверил его, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации против нее.

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Вадим Ребрина

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