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Арестович видит три причины эскалации российской агрессии на Донбассе

02.04.2021, 19:45
Арестович видит три причины эскалации российской агрессии на Донбассе - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео 4 канала/YouTube).jpg

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что обострение ситуации на Донбассе связано с тремя причинами: учениями НАТО, новой холодной войной между США и Россией, а также желаем Кремля добиться уступок в переговорах в нормандском формате. Об этом Арестович сказал изданию Сегодня.

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Он считает, что одна из причин стягивания российских войск к границам Украины – учения НАТО Defender Europe 2021, активная фаза которых начнется в мае.

"Во время учений любая страна мира начинает делать ответные ходы, к примеру, разворачивать войска. И поскольку фокусом этих учений является ситуация на Балканах и в Крыму – по сути, это отработка возможного столкновения НАТО и РФ – россияне двигают своих коней", – сказал Арестович.

Кроме того, по его мнению, после заявления президента США Джо Байдена о Путине-убийце между США и РФ началась новая холодная война.

Он считает, что сейчас государства разделились на авторитарный блок (Китай, РФ, Иран) и демократический блок (США и Запад). Украина и Беларусь, по его мнению, находятся посредине.

"То есть мы в ситуации, когда одни из нас хотят сделать "серую зону", на которой идет игра, а другие – чтобы мы стали частью мировой демократии", – сказал спикер.

Также эскалация может быть связана с тем, что Путин хочет добиться уступок в рамках нормандского формата, в частности прямых переговоров между Украиной и террористическими организациями ДНР и ЛНР.

"Чем это может кончиться? Может ничем не кончиться, может остаться демонстрацией военных сил. А может закончиться обострением на фронте. В большую войну я не очень верю", – сказал Арестович.

  • 26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. 
  • 30 марта главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.
  • 31 марта, после заседания ТКГ, в украинской делегации заявили, что РФ отказалась вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня с 1 апреля.
  • Вчера глава Пентагона Ллойд Остин позвонил главе Минобороны Украины Андрею Тарану и заверил его, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации против нее.
Вадим Ребрина
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Донбасс владимир путин ткг джо байден Алексей Арестович
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