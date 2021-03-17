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Байден заявил, что считает Путина убийцей

17.03.2021, 13:32
Байден заявил, что считает Путина убийцей - Фото
Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году (Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV)

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на вопрос о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно. Об этом он сказал в интервью ABC

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Журналист Джордж Стефанопулос спросил у Байдена: "Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?"

"Ммм, да", – ответил президент США.

Помимо этого, Байден заявил, что Путин ответит за вмешательство в выборы США.

"Он заплатит цену. Мы долго разговаривали – я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы", – сказал он.

В то же время он подчеркнул, что не намерен сворачивать сотрудничество с Путиным в тех сферах, где "совместная работа в наших общих интересах".

Читайте также: Кандидат Байдена в госсекретари в 2014-м призвал наказать россиян за поддержку Путина

Станислав Стороженко
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Россия США владимир путин президент джо байден
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