Байден: Прошло время, когда США шли на уступки агрессивным действиям России

Президент США Джо Байден во время сегодняшнего выступления в Белом доме заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России, и призвал Кремль освободить оппозиционера Алексея Навального. Трансляцию его выступления вел YouTube-канал Госдепартамента

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"Я дал понять президенту Путину в манере, отличной от моего предшественника, что закончилось время, когда США шли на уступки перед лицом агрессивных действий РФ, вмешательства в наши выборы, кибератак, отравлений своих граждан. Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия", — сказал Байден.

Президент США призвал российские власти "немедленно и без всяких условий" освободить оппозиционера Алексея Навального.

17 января Навальный вернулся в Москву из Германии. Он был задержан в аэропорту.

2 февраля Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. В его поддержку начались протесты.

Сегодня в команде Навального заявили, что не планируют проводить митинги в ближайшие выходные с требованием его освобождения.







Вадим Ребрина

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