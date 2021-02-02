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Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима – видео

02.02.2021, 19:25
Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима – видео - Фото

Московский городской суд заменил условный срок российского оппозиционера Алексея Навального на реальный по делу Ив Роше. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. Об этом стало известно в ходе трансляции судебного заседания. 

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Таким образом, суд удовлетворил прошение стороны обвинения. По мнению прокуроров, после прохождения лечения в Германии Навальный скрывался от контроля Федеральной службы исполнения наказаний России.  

Оппозиционер должен будет отбыть в колонии общего режима два года и восемь месяцев с вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев). По текущему решению Навальный выйдет на свободу в 2023 году.

Также судья заявила, что доводы защиты Навального о решении ЕСПЧ по делу Навального суд «не может принять во внимание»

Новость дополняется...

Станислав Стороженко
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