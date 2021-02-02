Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима – видео

Московский городской суд заменил условный срок российского оппозиционера Алексея Навального на реальный по делу Ив Роше. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. Об этом стало известно в ходе трансляции судебного заседания.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Таким образом, суд удовлетворил прошение стороны обвинения. По мнению прокуроров, после прохождения лечения в Германии Навальный скрывался от контроля Федеральной службы исполнения наказаний России.

Оппозиционер должен будет отбыть в колонии общего режима два года и восемь месяцев с вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев). По текущему решению Навальный выйдет на свободу в 2023 году.

Также судья заявила, что доводы защиты Навального о решении ЕСПЧ по делу Навального суд «не может принять во внимание»

Новость дополняется...

17 января Навальный, будучи объявленным в розыск в России, вернулся в Москву из Германии. Он был задержан в аэропорту.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.