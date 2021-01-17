Навальный вернулся в Россию из Германии. Его ожидали с ОМОНОм

Российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию, самолет приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеканал Настоящее время. Политик объявлен в России в розыск, его могут арестовать.

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Сейчас Навальный находится в самолете, объявлен выход пассажиров. Рейс российской авиакомпании Победа должен был приземлиться во Внуково, но незадолго до посадки якобы из-за технических проблем в аэропорте изменил маршрут и ушел на Шереметьево. Навальный попросил у пассажиров извинения за неудобства.

Навальный вернулся в Россию через пять месяцев после того, как был отравлен нервно-паралитическим ядом "Новичок". Он проходил лечение в Германии. После заявления политика о намерении вернутся в Россию, Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила Навального в розыск из-за якобы злостных нарушений режима условного заключения, которое он отбывает по приговору о деле Ив Роше.

В самолете, на котором Навальный прилетел в Москву, находилось множество журналистов. Навальный отказался давать на борту комментарии, но соглашался давать автографы и делать с ним селфи.

Во Внуково с утра готовились к встрече Навального: были стянуты автозаки и большое количество полиции, включая ОМОН. В здание аэропорта пропускали только по билетам. В Facebook на событие "Встречаем Навального" приехать во Внуково собирались 2500 человек.

Перед прилетом Навального во Внуково были задержаны несколько его сторонников, включая Любовь Соболь и брата оппозиционера Олега Навального, сообщает Meduza.

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14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок.

21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.

Денис Юдин

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