Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок" – правительство Германии

Германия требует от правительства России объяснить нападение на российского оппозиционера

В организме российского оппозиционного политика Алексея Навального найдены следы яда из группы "Новичок", говорится в заявлении правительства Германии.

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Германия требует от правительства России объяснить произошедшее.

По инициативе клиники Шарите специализированная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование образцов из организма Навального.

"Были представлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы "Новичок", – говорится в заявлении.

Правительство Германии провело совещание с участием канцлера Ангелы Меркель, министра финансов Олафа Шольца, главы МИД Хайко Мааса, главы МВД Хорста Зеехофера, министра юстиции Кристин Ламбрехт и министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, были согласованы дальнейшие шаги.

Германия проинформирует о результатах расследования посла России. С партнерами в ЕС и НАТО планируется обсудить совместную реакцию. Также будет проинформирована Организация по запрещению химического оружия.

"То, что Алексей Навальный стал жертвой химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в России, является поразительным", – заявили в правительстве Германии и решительно осудили это нападение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль еще не получал информации из Берлина об отравлении Навального "Новичком", сообщает российское агентство ТАСС.

Денис Юдин

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