В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального и уточнили, кто оплатил лечение - СМИ

Ожидается, что первое заключение о состоянии политика в коме врачи смогут дать в этот понедельник

В клинике Берлина Charite продолжают лечение Алексея Навального, который с четверга находится в коме. По словам врачей, первое заявление о его состоянии они смогут сделать в понедельник, передает Euronews.

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Как сообщает министерство внутренних дел Германии, Навальный был доставлен в страну в статусе "гостя канцлера", что позволило предоставить ему усиленную охрану, пишут журналисты.

О том, на чьи средства происходила транспортировка российского политика и его лечение, рассказала основательница фонда Cinema for Peace Яка Бизель.

По ее словам, транспортировка была выполнена не за счет денег налогоплательщиков страны или фонда, а за счет частных пожертвований, "которые посчитали нужным оплатить эту операцию".

"Неожиданно выяснилось, что для организации перелета в сжатые сроки потребуется очень много денег. Но по мере осуществления задуманного появились люди с предложением помощи", - рассказала Бизель.

Дарья Мостовая

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