В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального и уточнили, кто оплатил лечение - СМИ
Ожидается, что первое заключение о состоянии политика в коме врачи смогут дать в этот понедельник
В клинике Берлина Charite продолжают лечение Алексея Навального, который с четверга находится в коме. По словам врачей, первое заявление о его состоянии они смогут сделать в понедельник, передает Euronews.
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Как сообщает министерство внутренних дел Германии, Навальный был доставлен в страну в статусе "гостя канцлера", что позволило предоставить ему усиленную охрану, пишут журналисты.
О том, на чьи средства происходила транспортировка российского политика и его лечение, рассказала основательница фонда Cinema for Peace Яка Бизель.
По ее словам, транспортировка была выполнена не за счет денег налогоплательщиков страны или фонда, а за счет частных пожертвований, "которые посчитали нужным оплатить эту операцию".
"Неожиданно выяснилось, что для организации перелета в сжатые сроки потребуется очень много денег. Но по мере осуществления задуманного появились люди с предложением помощи", - рассказала Бизель.
- Утром 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому.
- 21 августа соратники оппозиционера сообщили, что полиция заявила об обнаружении в организме Навального сильного яда. Главврач омской больницы утверждал, что причиной стало нарушение обмена веществ.
- 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел в Германию.
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