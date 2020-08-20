"Реально занимаемся спасением его жизни". Врач о состоянии здоровья Навального

Врач омской больницы, куда доставили российского оппозиционера Алексея Навального, рассказал о его состоянии

Заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко, куда был доставлен российский оппозиционный политик Алексей Навальный, предположительно, с токсикологическим отравлением, рассказал, что врачи "спасают его жизнь", продолжая интенсивную терапию, а состояние политика стабильное. Об этом сообщает Meduza.

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"Состояние пациента стабильное, продолжается интенсивная терапия. Мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем", - рассказал Калиниченко, отказавшись уточнять диагноз или результаты анализов политика.

"Продолжается лечение, у нас есть специализированный центр для лечения таких пациентов. Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", - резюмировал врач.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter: "Изменений в состоянии Алексея по-прежнему нет, диагноза нет, будет "ближе к вечеру". По ее словам, он находится в стабильно тяжелом состоянии. В больнице, где лежит Навальный, много правоохранителей. Полиция требует досмотра личных вещей Навального, включая его багаж, рассказала Ярмыш.

20 августа Навальному стало плохо в самолете. Соратники считают, что его отравили.

В тот же день Навальный впал в кому.

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Владислав Сердюк

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