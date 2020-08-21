В организме Навального нашли яд, "опасный и для окружающих" – соратники политика
Оппозиционный политик РФ сегодня по-прежнему в тяжелом состоянии. Медики больницы в Омске утверждают, что его нельзя перевозить в Германию на лечение
В организме российского оппозиционного политика Алексея Навального, который вчера отравился и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице Омска, "обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих". Об этом заявил на выходе из больницы директор организации Навального Фонд борьбы с коррупцией Иван Жданов, процитировав некую сотрудницу транспортной полиции РФ.
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С его слов, представитель полиции отказалась назвать обнаруженное вещество, так как "это тайна следствия, мы не можем сказать, но оно смертельно опасно и представляет угрозу жизни не только Алексея, но и окружающих. Все вокруг должны находиться в костюмах с защитой".
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Как пишет в Twitter лидер российского профсоюза Альянс Врачей Анастасия Васильева, полиция "обнаружила у него очень опасное вещество и при нас показала его название главврачу со словами: может, это как-то поможет помочь пациенту". По ее словам, тот "никак не отреагировал: мол, это неофициальная информация, мало ли кто что сказал".
Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
Главврач заявил, что анализы на вещества отрицательные, пишет МБХ медиа, но под ответственность родственников по показаниям пациента они отпустить не могут: "Его нужно сначала стабилизировать". На анализы для постановки диагноза, по оценке врачей, понадобится "еще двое суток". МБХ медиа пишет, что сейчас рассматривают пять рабочих диагнозов, но назвать их не могут.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш завила, что они обращаются в Евросуд по правам человека с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер, чтобы запретить властям РФ препятствовать перевозке больного в немецкое медучреждение.
- Утром 20 августа 2020-го российский оппозиционер Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо (см. видео). Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии с неким отравлением. Соратники считают, что его отравили ядом в чае.
- Позднее в его команде сообщили, что Навальный в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи говорят - "нетранспортабелен", сторонники не верят.
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