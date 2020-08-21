Немецкий самолет вылетел в Омск, врачи больницы отказали в перевозке Навального в Германию

Сторонники российского оппозиционера убеждены, что "запрет на перевозку Алексея Навального - это покушение на его жизнь"

Немецкий самолет должен приземлиться в Омске для транспортировки российского оппозиционного политика Алексея Навального в ближайшее время, однако главный врач больницы скорой помощи № 1 отказывается выдавать разрешение на перевозку. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

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"Организованный нами самолет для эвакуации Алексея должен приземлиться через час. Запрет на перевозку Навального - это покушение на его жизнь, которое прямо сейчас совершают врачи и лживая власть, которая это санкционировала", - отметила

Она уточнила, что до нынешнего момента "врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку".

"Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль", - подчеркнула Ярмыш.

20 августа Навальному стало плохо в самолете. Соратники считают, что его отравили, в тот же день Навальный впал в кому.

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Арина Толина

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