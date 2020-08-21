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Немецкий самолет вылетел в Омск, врачи больницы отказали в перевозке Навального в Германию

21.08.2020, 08:58
Немецкий самолет вылетел в Омск, врачи больницы отказали в перевозке Навального в Германию - Фото
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)

Сторонники российского оппозиционера убеждены, что "запрет на перевозку Алексея Навального - это покушение на его жизнь"

Немецкий самолет должен приземлиться в Омске для транспортировки российского оппозиционного политика Алексея Навального в ближайшее время, однако главный врач больницы скорой помощи № 1 отказывается выдавать разрешение на перевозку. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

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"Организованный нами самолет для эвакуации Алексея должен приземлиться через час. Запрет на перевозку Навального - это покушение на его жизнь, которое прямо сейчас совершают врачи и лживая власть, которая это санкционировала", - отметила

Она уточнила, что до нынешнего момента "врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку".

"Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль", - подчеркнула Ярмыш.

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Арина Толина
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