Состояние Навального. Врачи говорят "нетранспортабелен", сторонники не верят

В Фонде борьбы с коррупцией уверены, что Навального не хотят отправлять на лечение за границу, пытаясь скрыть следы отравления

Руководство больницы скорой помощи Омска отказало жене и сторонникам российского оппозиционного политика Алексея Навального в требовании перевести его в другое медучреждение, заявив, что пациент нетранспортабелен. Об этом сообщает Медуза.

Как отмечается, в БСМП сочли перевод Навального невозможным по медицинским показаниям.

"Это позиция больницы, что его состояние не транспортабельное", – сказал соратник Навального Иван Жданов.

Источник Медузы, знакомый с результатами обследования Навального, заявил, что политик находится в таком состоянии, когда его транспортировка может привести у ухудшению.

При этом в Фонде борьбы с коррупцией уверены, что Навального не хотят отправлять на лечение за границу, пытаясь скрыть следы отравления.

Сообщается, что диагноз Навального остается неизвестным. Официально пресс-служба омского Минздрава сообщила, что "нет данных об инсульте и инфаркте, нет данных об инфекционных поражениях, в том числе и коронавирусной инфекции". Источник Медузы пояснил, что диагноз Навальному до сих пор не поставлен.

20 августа Навальному стало плохо в самолете. Соратники считают, что его отравили.

В тот же день Навальный впал в кому.

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Наталия Медведева

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