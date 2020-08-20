Состояние Навального. Врачи говорят "нетранспортабелен", сторонники не верят
В Фонде борьбы с коррупцией уверены, что Навального не хотят отправлять на лечение за границу, пытаясь скрыть следы отравления
Руководство больницы скорой помощи Омска отказало жене и сторонникам российского оппозиционного политика Алексея Навального в требовании перевести его в другое медучреждение, заявив, что пациент нетранспортабелен. Об этом сообщает Медуза.
Как отмечается, в БСМП сочли перевод Навального невозможным по медицинским показаниям.
"Это позиция больницы, что его состояние не транспортабельное", – сказал соратник Навального Иван Жданов.
Источник Медузы, знакомый с результатами обследования Навального, заявил, что политик находится в таком состоянии, когда его транспортировка может привести у ухудшению.
При этом в Фонде борьбы с коррупцией уверены, что Навального не хотят отправлять на лечение за границу, пытаясь скрыть следы отравления.
Сообщается, что диагноз Навального остается неизвестным. Официально пресс-служба омского Минздрава сообщила, что "нет данных об инсульте и инфаркте, нет данных об инфекционных поражениях, в том числе и коронавирусной инфекции". Источник Медузы пояснил, что диагноз Навальному до сих пор не поставлен.
- 20 августа Навальному стало плохо в самолете. Соратники считают, что его отравили.
- В тот же день Навальный впал в кому.
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