Немецкие врачи подтвердили отравление Навального
Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы
У российского оппозиционного политика Алексея Навального есть признаки отравления. Об этом заявили в берлинской клинике Charite.
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"Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы", - указано в заявлении.
Конкретное вещество еще неизвестно, проводится широкий анализ. Действие токсина в организме политика было подтверждено несколькими независимыми лабораториями.
Навальный находится в реанимации в искусственной коме. Его состояние тяжелое, но опасности для жизни нет. Политику назначили лечение атропином.
Врачи не исключают долгосрочных последствий для нервной системы пациента.
- Утром 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому.
- 21 августа соратники оппозиционера сообщили, что полиция заявила об обнаружении в организме Навального сильного яда. Главврач омской больницы утверждал, что причиной стало нарушение обмена веществ.
- 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел в Германию.
- Навальному в Германии был предоставлен статус "гостя канцлера", что позволило обеспечить ему усиленную охрану.
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