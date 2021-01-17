Сегодня российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается из Германии на родину. Тем временем, в московском аэропорту Внуково, куда он должен прилететь, были замечены автозаки и полиция, сообщают росСМИ.

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Проезжающие рядом люди зафиксировали, что возле аэропорта начинает собираться спецтхеника, а вокруг здания поставили забор.

В Москве и Санкт-Петербурге были приведены в состояние повышенной готовности силовые структуры, пишут журналисты. Сообщается, что силовики получили приказ предпринимать жесткие меры только "в случае крайней необходимости".

Также прошли первые задержания людей, которые прилетели в столицу, чтобы встретить Навального.

14 декабря 2020 года было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили Новичком восемь сотрудников ФСБ, которые систематически сопровождали его во время поездок.

21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтвердил, что помогал уничтожить свидетельства отравления политика.

В ФСБ назвали запись разговора подделкой и провокацией.

29 декабря против оппозиционера в РФ открыли уголовное дело о мошенничестве.

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Дарья Мостовая

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