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В аэропорту РФ к возвращению Навального стягивают автозаки и полицию – видео видео

17.01.2021, 12:00
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)
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Сегодня российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается из Германии на родину. Тем временем, в московском аэропорту Внуково, куда он должен прилететь, были замечены автозаки и полиция, сообщают росСМИ.

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Проезжающие рядом люди зафиксировали, что возле аэропорта начинает собираться спецтхеника, а вокруг здания поставили забор.

В Москве и Санкт-Петербурге были приведены в состояние повышенной готовности силовые структуры, пишут журналисты. Сообщается, что силовики получили приказ предпринимать жесткие меры только "в случае крайней необходимости".

Также прошли первые задержания людей, которые прилетели в столицу, чтобы встретить Навального.

  • 14 декабря 2020 года было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили Новичком восемь сотрудников ФСБ, которые систематически сопровождали его во время поездок.
  • 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтвердил, что помогал уничтожить свидетельства отравления политика.
  • В ФСБ назвали запись разговора подделкой и провокацией. 
  • 29 декабря против оппозиционера в РФ открыли уголовное дело о мошенничестве.

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Дарья Мостовая
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