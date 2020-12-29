UA

Против Навального в России открыли дело о мошенничестве

29.12.2020, 22:03
Против Навального в России открыли дело о мошенничестве - Фото
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)

В России против оппозиционного политика Алексея Навального открыли уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там считают, что на деятельность Фонда борьбы с коррупцией Навального и других организаций, имеющих к нему отношение, собрали 588 млн рублей пожертвований с граждан РФ. Следователи уверены, что Навальный потратил более половины этих средств на собственные нужды — за 356 млн рублей он приобрел "личное имущество" и оплатил расходы, в том числе на отдых за границей.

В СК РФ пришли к выводу, что собранные с граждан средства "были похищены".

Сейчас комитет проводит следственные действия по Навальному и другим лицам, фигурирующим в деле.

Навальный отреагировал в Twitter: "Путин, похоже, просто бьется в истерике. Я ж сразу сказал: они попытаются посадить меня за то, что я не умер, а потом искал своих убийц. За то, что доказал: за всем стоит лично Путин. Он вор, готовый убивать тех, кто отказывается молчать о его воровстве".

  • 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили Новичком восемь сотрудников ФСБ, которые систематически сопровождали его во время поездок.
  • 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
  • В ФСБ назвали запись разговора подделкой и провокацией. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
рф алексей навальный

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Мир Джорджа Сороса

ИсторияМир Джорджа Сороса
 