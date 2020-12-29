Против Навального в России открыли дело о мошенничестве
В России против оппозиционного политика Алексея Навального открыли уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
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Там считают, что на деятельность Фонда борьбы с коррупцией Навального и других организаций, имеющих к нему отношение, собрали 588 млн рублей пожертвований с граждан РФ. Следователи уверены, что Навальный потратил более половины этих средств на собственные нужды — за 356 млн рублей он приобрел "личное имущество" и оплатил расходы, в том числе на отдых за границей.
В СК РФ пришли к выводу, что собранные с граждан средства "были похищены".
Сейчас комитет проводит следственные действия по Навальному и другим лицам, фигурирующим в деле.
Навальный отреагировал в Twitter: "Путин, похоже, просто бьется в истерике. Я ж сразу сказал: они попытаются посадить меня за то, что я не умер, а потом искал своих убийц. За то, что доказал: за всем стоит лично Путин. Он вор, готовый убивать тех, кто отказывается молчать о его воровстве".
- 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили Новичком восемь сотрудников ФСБ, которые систематически сопровождали его во время поездок.
- 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
- В ФСБ назвали запись разговора подделкой и провокацией.
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