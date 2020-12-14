Навального отравили восемь сотрудников ФСБ: названы их имена и биографии – расследование

К отравлению российского оппозиционера Алексея Навального причастны восемь сотрудников Института криминалистики ФСБ, который является центром операций по отравлениям. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel.

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Расследователи на основе анализа метаданных звонков, оффлайновых баз данных и открытых источников установили 15 сотрудников Института, связанных с операциями по отравлению. При этом по меньшей мере восемь из них причастны к покушению на Навального, считают журналисты.

Среди этих восьми:

1. Станислав Макшаков – руководитель института, до официального прекращения программы РФ химического оружия в 2017 году занимался исследованиями и разработками новых форм хим оружия, в том числе нервно-паралитических агентов типа Новичок.

2. Олег Таякин ("Тарасов") – старший член группы по отравлению навального, обычно координирует лействия других офицеров из центрального офиса. До Института криминалистики ФСБ был врачом.

3. Алексей Александров ("Фролов"). В ФСБ с 2013 года. По всей видимости, является ключевым оперативником, причастным к двум попытками отравления Навального.

4. Иван Осипов. Врач, в 2012 году удалился из соцсетей, видимо, тогда присоеденилися к ФСБ.

5. Константин Кудрявцев ("Соколов"). До работы в ФСБ окончил академию военной химико-биологической защиты.

6. Алексей Кривощеков. До прихода в ФСБ служил в Минобороны.

7. Михаил Швец ("Степанов"). Официально прописан в Центре спецопераций ФСБ. По метаданным телефона, часть времени проводит в лаборатории на улице Академика Варги, а часть – на базе Центра.

8. Владимир Паняев. До Института криминалистики ФСБ работал в погранслужбе ФСБ. Живет в одном доме с Навальным. После отравления его адрес прописки был изменен на штаб-квартиру ФСБ на Лубянке, 1 в Москве.

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Марк Сировой

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