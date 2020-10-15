Евросоюз ввел санкции против российских чиновников за отравление Навального
Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников и замглавы администрации Путина Сергей Кириенко
Европейский союз ввел санкции против российских чиновников за отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.
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В санкционный список вошли:
– директор ФСБ РФ Александр Бортников;
– первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко;
– начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин;
– полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
– заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.
В ЕС считают, что эти чиновники были осведомлены о планах отравить Навального, или были вовлечены в них.
Санкции включают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов. Также гражданам и учреждениям ЕС запрещено делать какие-либо средства доступными для попавших под санкции.
Кроме чиновников, под санкции попал Российский государственный исследовательский институт органической химии и технологии, в котором, по информации западных спецслужб, разработали и произвели нервно-паралитический яд "Новичок".
- Утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.
- 1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.
- 3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России из-за отравления Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что оппозиционера отравили боевым ядом "Новичок".
- 5 октября, ОЗХО передала Германии отчет, где подтвердила отравление Навального новичком.
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