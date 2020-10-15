Евросоюз ввел санкции против российских чиновников за отравление Навального

Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников и замглавы администрации Путина Сергей Кириенко

Европейский союз ввел санкции против российских чиновников за отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

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В санкционный список вошли:

– директор ФСБ РФ Александр Бортников;

– первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко;

– начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин;

– полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;

– заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.

В ЕС считают, что эти чиновники были осведомлены о планах отравить Навального, или были вовлечены в них.

Санкции включают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов. Также гражданам и учреждениям ЕС запрещено делать какие-либо средства доступными для попавших под санкции.

Кроме чиновников, под санкции попал Российский государственный исследовательский институт органической химии и технологии, в котором, по информации западных спецслужб, разработали и произвели нервно-паралитический яд "Новичок".

1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.

3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России из-за отравления Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что оппозиционера отравили боевым ядом "Новичок".

5 октября, ОЗХО передала Германии отчет, где подтвердила отравление Навального новичком.

Денис Юдин

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