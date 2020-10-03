Германия: ЕС введет санкции против России, если отравление Навального Новичком подтвердят
Германия направила материалы об отравлении Навального в Организацию по запрещению химического оружия
Евросоюз введет санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что оппозиционера отравили боевым ядом "Новичок". С таким прогнозом выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Deutsche Welle.
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Как отмечается, Германия направила материалы об отравлении Навального в ОЗХО.
"Если результаты экспертизы немецкой, шведской и французской лаборатории об отравлении Навального "Новичком" подтвердятся, то Евросоюз даст на это четкий ответ", – сказал глава МИД ФРГ.
На вопрос, как именно отреагирует Евросоюз, Маас ответил: "Это совместно решат все страны-члены ЕС. Я убежден, что в таком случае санкций не избежать".
Он уточнил, что санкции всегда должны быть целенаправленными и соответствующими. "Такое вопиющее нарушение международного соглашения о химическом оружии не может остаться без ответа. В этом в Европе есть общее мнение", – заявил Маас.
На вопрос, не прекратит ли Германия в качестве ответной меры проект строительства газопровода Северный поток-2, министр ответил, что необходимо тщательно продумать, какие последствия будет иметь случай Навального.
"В строительстве газопровода принимают участие более 100 европейских компаний, половина из них – немецкие. Многие европейские работников и работниц могут пострадать в результате прекращения строительства", – сказал он.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.
- 1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.
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