Тайный визит к Навальному. Меркель посетила российского оппозиционера в клинике – Spiegel
При этом, по словам самого Алексея Навального, встреча не была секретной и он искренне признателен канцлеру Германии за визит
Канцлер Германии Ангела Меркель посетила российского политика и оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике Шарите, сообщает местное издание Spiegel. По информации журналистов, этот визит в клинику был тайным.
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Таким жестом Меркель подчеркнула солидарность правительства с Алексеем Навальным, пишут журналисты. "Тайный визит к Навальному – еще один признак того, насколько канцлер предана Навальному и не готова оставить дело до конца<...>Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду", – говорится в сообщении.
Сам оппозиционер написал в Twitter, что встреча действительно была, но не стоит называть ее "секретной". По словам Навального, это скорее была частная встреча и разговор с семьей, и он очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила его в больнице.
- Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Алексея Навального вывели из комы.
- 23 сентября политика выписали из клиники: врачи считают возможным его полное выздоровление.
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