"Это не военное преступление". В Германии не будут расследовать отравление Навального - SZ

Немецкие адвокаты объяснили, почему Германия не будет принимать участие в расследовании инцидента с Навальным

В Германии заявили, что местные правоохранительные органы не будут проводить расследование случая с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, поскольку это произошло за пределами их страны и не является военным преступлением. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

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По словам немецких правозащитников, произошедшее — "не военное преступление, а Германия не может и не должна становиться мировым полицейским и применять так называемую универсальную юрисдикцию в соответствии с Международным уголовным кодексом".

При этом, в федеральном министерстве юстиции отметили, что если Навальный умрет ли состояние его здоровья ухудшится, то "расследование станет возможным и судебные органы смогут вмешаться".

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Дарья Мостовая

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