"Это не военное преступление". В Германии не будут расследовать отравление Навального - SZ
Немецкие адвокаты объяснили, почему Германия не будет принимать участие в расследовании инцидента с Навальным
В Германии заявили, что местные правоохранительные органы не будут проводить расследование случая с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, поскольку это произошло за пределами их страны и не является военным преступлением. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
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По словам немецких правозащитников, произошедшее — "не военное преступление, а Германия не может и не должна становиться мировым полицейским и применять так называемую универсальную юрисдикцию в соответствии с Международным уголовным кодексом".
При этом, в федеральном министерстве юстиции отметили, что если Навальный умрет ли состояние его здоровья ухудшится, то "расследование станет возможным и судебные органы смогут вмешаться".
- Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Алексея Навального вывели из комы.
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