Навальный опубликовал первый пост после отравления: Смог целый день дышать сам – фото

Навальный опубликовал первый пост после отравления: Смог целый день дышать сам – фото
15.09.2020, 12:54
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)
Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после отравления и выхода из комы
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который находился в коме в связи с отравлением боевым веществом из группы "Новичок", опубликовал первый пост в соцсети после происшествия. Пост опубликован в Instagram Навального.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал политик, прикрепив фотографию к посту.
- Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали. В тот же день он впал в кому. При этом, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Алексея Навального вывели из комы.
- 15 сентября стало известно, что Навальный хочет вернуться в РФ после выздоровления.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии