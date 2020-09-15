"Он хочет вернуться домой, в Россию". В Германии рассказали о желании Навального — NYT

Российский оппозиционер полностью пришел в себя и заявил о желании вернуться в РФ после выздоровления

Российский оппозиционер Алексей Навальный в разговоре с прокурором Германии заявил, что после выздоровления хочет вернуться обратно в Россию, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в немецкой Службе безопасности.

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По словам прокурора, оппозиционер сказал, что не собирается оставаться в Германии. "Он хочет вернуться домой, в Россию и продолжить свою миссию", — отметил чиновник.

Кроме того, Навальный отказался участвовать в совместном расследовании России и Германии в связи с его отравлением, говорится в сообщении.

Сейчас российский политик уже полностью находится в сознании: "он осознает свое состояние и где он находится", — подчеркнул прокурор.

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Дарья Мостовая

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