"Он хочет вернуться домой, в Россию". В Германии рассказали о желании Навального — NYT
Российский оппозиционер полностью пришел в себя и заявил о желании вернуться в РФ после выздоровления
Российский оппозиционер Алексей Навальный в разговоре с прокурором Германии заявил, что после выздоровления хочет вернуться обратно в Россию, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в немецкой Службе безопасности.
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По словам прокурора, оппозиционер сказал, что не собирается оставаться в Германии. "Он хочет вернуться домой, в Россию и продолжить свою миссию", — отметил чиновник.
Кроме того, Навальный отказался участвовать в совместном расследовании России и Германии в связи с его отравлением, говорится в сообщении.
Сейчас российский политик уже полностью находится в сознании: "он осознает свое состояние и где он находится", — подчеркнул прокурор.
- Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали. В тот же день он впал в кому. При этом, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Алексея Навального вывели из комы.
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