Навальному усилили охрану: есть риск нового нападения – Der Spiegel

Российский оппозиционер Навальный может говорить, его заявления могут быть опасны для тех, кто стоял за отравлением, пишут в издании

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который после отравления ядом из группы Новичок находится на лечении в Германии, усилили охрану из-за риска еще одного нападения на него. Об этом сообщает Der Spiegel.

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Отмечается, число охранников в берлинской клинике Шарите увеличили по мере того, как Навальный пришел в себя и его состояние стало улучшаться. По данным Der Spiegel и расследователей The Bellingcat, политик снова может говорить и, вероятно, может вспомнить события в день отравления.

Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением, и полиция хочет предотвратить дальнейшие попытки убийства, пишут в издании.

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В то же время пресс-секретарь Навального, Кира Ярмыш, пишет в Twitter, что статьи об улучшении состояния политика " в основном очень сильно преувеличены и содержат фактические неточности". В то же время она признала, что с понедельника Навальный приходит в сознание и реагирует на окружающих.

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Марк Сировой

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