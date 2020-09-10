Навальному усилили охрану: есть риск нового нападения – Der Spiegel
Российский оппозиционер Навальный может говорить, его заявления могут быть опасны для тех, кто стоял за отравлением, пишут в издании
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который после отравления ядом из группы Новичок находится на лечении в Германии, усилили охрану из-за риска еще одного нападения на него. Об этом сообщает Der Spiegel.
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Отмечается, число охранников в берлинской клинике Шарите увеличили по мере того, как Навальный пришел в себя и его состояние стало улучшаться. По данным Der Spiegel и расследователей The Bellingcat, политик снова может говорить и, вероятно, может вспомнить события в день отравления.
Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением, и полиция хочет предотвратить дальнейшие попытки убийства, пишут в издании.
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В то же время пресс-секретарь Навального, Кира Ярмыш, пишет в Twitter, что статьи об улучшении состояния политика " в основном очень сильно преувеличены и содержат фактические неточности". В то же время она признала, что с понедельника Навальный приходит в сознание и реагирует на окружающих.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому. Российские медики отравление отрицали.
- 22 августа самолет с Навальным вылетел в Германию на лечение. Позже Германия заявила, что политик был отравлен ядом из группы "Новичок", который изобрели в России. Лидеры западных стран осудили атаку на Навального и требуют от властей РФ объяснений и наказания виновных. Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не видел доказательств отравления и вины России.
- 7 сентября Навального вывели из медикаментозной комы.
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