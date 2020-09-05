"Точечная атака". Разработчик "Новичка" прокомментировал отравление Навального

Ученый считает, что российского оппозиционера Навального отравили небольшим количеством вещества – и угрозы для окружающих, как в Солсбери, не было

На российского оппозиционера Алексея Навального совершена точечная атака, у него могут быть серьезные повреждения после отравления ядом из группы "Новичок". Об этом в интервью DW рассказал бывший сотрудник российского Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТа) Владимир Углев, который был одним из разработчиков "Новичка".

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Ученый отмечает, что сначала сомневался, действительно ли Навального отравили Новичком, однако у него нет права не верить высококлассным немецким специалистам.

Углев предполагает, что атака "была точечной". По его версии, Навального отравили прерорально небольшим количеством вещества – 2-4 мг. Симптомы отравления в таких случаях должны быть не столь ярко выраженными и проявляться не моментально, а в течение нескольких часов.

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Он отмечает, что при столь низкой дозировке для окружающих не было такой опасности, как во время отравления экс-шпиона ГРУ РФ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

"В случае с Алексеем такой опасности для других не было. Ну, в том случае, если только, допустим, его бы вырвало, а кто-то эти рвотные массы съел бы. Это виртуальная опасность. А в Солсбери было такое количество применено, что можно было несколько тысяч человек отравить", - рассказал он.

Углев не может спрогнозировать наверняка, что будет с Навальным. Он говорит, что за 15 лет практики не сталкивался со случаями выздоровления, потому что люди "были поражены, как правило, очень большими дозами, сознательно смертельными, и не выживали".

"Что может произойти, это медики должны говорить. Я не медик, поэтому я не берусь ... Но поражения могут быть достаточно серьезными, хотя все зависит от того, какое количество вещества и куда попало", – сказал он.

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Марк Сировой

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