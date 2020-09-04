"Лукашенко крепкий орешек". Режим Беларуси показал "перехваченные секретные переговоры"

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

В опубликованном разговоре собеседники обсуждают отравление Навального и ситуацию в Беларуси

В Беларуси опубликовали запись, которая якобы доказывает, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального – фальсификация. Аудиозапись с переводом размещена на Telegram-канале "Пул первого", а расшифровку опубликовал правительственный сайт БЕЛТА.

На записи некие "два абонента" беседуют на английском языке – их разговор в целом неразборчив, поскольку заглушается переводом на русский язык.

Расшифровка записи:

  • Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?
  • Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.
  • Варшава: Отравление подтверждается точно?
  • Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.
  • Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси…Самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.
  • Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?
  • Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованны. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны Президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.
  • Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.
  • Варшава: Пока.

БЕЛТА пишет, что беларуская сторона передала все материалы российским спецслужбам для дальнейшего изучения и разбирательства.

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: александр лукашенко, алексей навальный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Лукашенко крепкий орешек". Режим Беларуси показал "перехваченные секретные переговоры"
"Лукашенко крепкий орешек". Режим Беларуси показал "перехваченные секретные переговоры"
Дело Шеремета рассматривают по существу. В зале Антоненко, Кузьменко и Дугарь – трансляция
Дело Шеремета рассматривают по существу. В зале Антоненко, Кузьменко и Дугарь – трансляция
В Киеве на сбыте наркотиков задержан полицейский, у него нашли "пистолет Януковича"
В Киеве на сбыте наркотиков задержан полицейский, у него нашли "пистолет Януковича"
Индекс инноваций. Украина обошла Индию и заняла второе место по доходам в группе
Укрзализныця пошла войной на олигархов: хочет возить грузы по единому тарифу. Кто выиграет
Транспорт Укрзализныця пошла войной на олигархов: хочет возить грузы по единому тарифу. Кто выиграет
Forbes назвал лучший украинский город для бизнеса
Экономика Forbes назвал лучший украинский город для бизнеса
Популярное
фото/видео
"Лукашенко крепкий орешек". Режим Беларуси показал "перехваченные секретные переговоры"
"Лукашенко крепкий орешек". Режим Беларуси показал "перехваченные секретные переговоры"
Дело Шеремета рассматривают по существу. В зале Антоненко, Кузьменко и Дугарь – трансляция
Дело Шеремета рассматривают по существу. В зале Антоненко, Кузьменко и Дугарь – трансляция 13:14
В Киеве на сбыте наркотиков задержан полицейский, у него нашли "пистолет Януковича"
В Киеве на сбыте наркотиков задержан полицейский, у него нашли "пистолет Януковича" 12:46
"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото
"Погода солнечная, местами "Град". Украинские военные отработали стрельбу из РСЗО – фото 11:44
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 